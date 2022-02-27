Украинские сельчане захватили боевую машину десанта РФ и взяли в плен русского солдата

В селе Посад Покровское на границы Николаевской и Херсонской областей местные жители захватили и передали украинским властям русского десантника вместе с боевой машиной десанта. Видеофакт разместило агентство УНИАН.

Сообщается, что мужчины, жители села, взяли в плен российского 20-летнего солдата. Он сообщил, что был вынужден всю ночь просидеть в танке на трассе.

По его словам, остальные члены подразделения оккупантов разбежались после гибели своего командира. Пленного русского увезли в Херсон.