Украинские сельчане захватили боевую машину десанта РФ и взяли в плен русского солдата

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В селе Посад Покровское на границы Николаевской и Херсонской областей местные жители захватили и передали украинским властям русского десантника вместе с боевой машиной десанта. Видеофакт разместило агентство УНИАН.

Украинские сельчане захватили боевую машину десанта РФ и взяли в плен русского солдатаСообщается, что мужчины, жители села, взяли в плен российского 20-летнего солдата. Он сообщил, что был вынужден всю ночь просидеть в танке на трассе.

По его словам, остальные члены подразделения оккупантов разбежались после гибели своего командира. Пленного русского увезли в Херсон.

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