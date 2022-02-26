Латвийское консульство в Витебске прекратило выдачу виз гражданам России

С 25 февраля Консульство Латвии в Витебске на время приостанавливает прием документов на визу от граждан Российской Федерации. Соответствующая информация размещена на сайте дипломатической миссии.

Ранее, посольство Латвии в Минске прекратило оказывать консульскую помощь в связи с решением правительства Беларуси выслать из страны посла и весь персонал, но консульство в Витебске продолжило работу. Причиной дипломатического скандала послужила замена флага Беларуси на национальный на чемпионате мира по хоккею в Риге.