Беларусь высылает посла Латвии и всех латвийских дипломатов после замены флага в Риге. Такое заявление сделал глава МИД Беларуси Владимир Макей. В свою очередь, Латвия высылает посла Беларуси и всех дипломатов, передает Reuters.

«Послу вручена соответствующая нота протеста. Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа. Поэтому послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу также предложено покинуть Беларусь в течение 48 часов и оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием», — отметил Макей.

В смене флага приняли участие председатель Рижской городской думы Мартиньш Стакис, а также министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич

Напомним, конфликт между Беларусью и Латвией начался 24 мая после того, как в Риге государственный флаг Беларуси, который наряду с флагами других стран-участниц турнира был установлен на одной из центральных улиц города, был заменен на бело-красно-белый флаг.