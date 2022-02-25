На антивоенных акциях в России задержано более 1700 человек

В десятках городов России в четверг прошли акции протеста против войны с Украиной. Были задержаны более 1700 человек.

Наиболее многочисленные акции прошли в Москве и Петербурге, в них приняли участие несколько тысяч человек. В Москве полиция задержала не менее 900 человек. Среди них – философ Григорий Юдин, которого доставили в ОВД «Южное Медведково» без сознания, сообщает политик Юлия Галямина. По её словам, Юдин был избит полицией. Впоследствии он был госпитализирован.

В центре города вечером в четверг было заметно скопление спецтехники и бойцов Росгвардии. Около памятника Пушкину в Москве собрались около тысячи человек. Они скандировали лозунг «Нет войне!».

Акции протеста также прошли и в других городах России. На улицы Санкт-Петербурга вышли тысячи горожан, не менее 400 человек были задержаны.

В организации митингов сотрудники правоохранительных органов обвинили правозащитницу Марину Литвинович, которая ранее призывала россиян выйти на акции. Литвинович задержали на выходе из дома.