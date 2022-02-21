47-летний житель Брестской области украл пару ботинок из общежития в Сенно

Происшествия
Опубликовано

Житель Сенно заявил в милицию о пропаже пары зимних мужских ботинок из общежития. Потерпевший объяснил, что вечером оставил обувь на полке у входной двери, но утром ее не нашел. Соседи рассказали, что видели в общежитии незнакомого мужчину, приехавшего к знакомому.

В ходе расследования, следственно-оперативная группа в комнате обнаружила бутылку с алкоголем, на которой находились следы пальцев рук 47-летнего жителя Брестской области. Местонахождение подозреваемого было установлено, а украденное имущество изъято.

Житель Витебска украл строительные инструменты на сумму Br2 тыс

Витебская область происшествия Сенно
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by