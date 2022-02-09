Житель Витебска украл строительные инструменты на сумму Br2 тыс

Витебск
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47-летний житель Витебска похитил у строительной фирмы дорогостоящие инструменты на сумму Br2 тыс, а потом продал прохожим.

С заявлением о краже к правоохранителям обратился директор фирмы.

В ходе проверки сотрудники милиции установили, что житель областного центра в декабре прошлого года устроился плотником в строительную фирму. Узнав место хранения рабочего инструмента, в феврале он взломал замок вагончика и похитил из него сварочный аппарат, циркулярную пилу, дрель-шуруповерт и шлифмашинку, а по дороге домой все похищенное продал прохожим.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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