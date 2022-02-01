Житель Витебска похитил золотые украшения и 19 тысяч долларов из чужой квартиры

40-летний житель Витебска украл ювелирные украшения и 19 тысяч долларов у жительницы областного центра, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Злоумышленник проник в дом потерпевшей, отжав стеклопакет. Похититель забрал 19 тысяч долларов и 14 ювелирных украшений. «Нажитое» он спрятал в оборудованном в автомобиле тайнике.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.

Проверяется его причастность к совершению других преступлений.