Житель Витебска похитил золотые украшения и 19 тысяч долларов из чужой квартиры

40-летний житель Витебска украл ювелирные украшения и 19 тысяч долларов у жительницы областного центра, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
Злоумышленник проник в дом потерпевшей, отжав стеклопакет. Похититель забрал 19 тысяч долларов и 14 ювелирных украшений. «Нажитое» он спрятал в оборудованном в автомобиле тайнике.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.
Проверяется его причастность к совершению других преступлений.
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