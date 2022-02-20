Мошенник из Орши взял в аренду гаджеты на 40 тысяч рублей и исчез

Витебская область
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Мошенник из Орши взял в аренду у столичной фирмы гаджеты и исчез. Через онлайн-площадки он реализовал продажу 11 смартфонов и 6 планшетов на общую сумму Br40 тыс.

Когда на его след вышли оперативники БЭП Фрунзенского РУВД, выяснилось, что согласно договору за пользование дорогостоящими гаджетами предусматривались ежемесячные платежи. Однако после третьего перевода денег житель Орши пропал.

Вскоре злоумышленника задержали. В отношении него  возбуждено уголовное дело за присвоение в особо крупном размере.

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