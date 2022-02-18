Более 30 тысяч приспособлений для отпугивания птиц установили энергетики Витебской области

Более 30 тысяч устройств отпугивания птиц установили энергетики Витебщины на линиях электропередач региона.
Их монтаж позволяет сохранить популяцию пернатых и предотвратить возможные нарушения энергоснабжения.
Специальные пластиковые устройства безопасны для птиц. Их устанавливают на траверсах опор высоковольтных линий электропередачи.
В 2022 году эта работа будет продолжена: энергетики планируют смонтировать еще порядка 28 тысяч таких устройств.
В Беларуси планируется строить больше жилья, отапливаемого электричеством. Меньше всего — в Витебской области