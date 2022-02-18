Более 30 тысяч приспособлений для отпугивания птиц установили энергетики Витебской области

Витебская область
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Более 30 тысяч устройств отпугивания птиц установили энергетики Витебщины на линиях электропередач региона.

Их монтаж позволяет сохранить популяцию пернатых и предотвратить возможные нарушения энергоснабжения.

Специальные пластиковые устройства безопасны для птиц. Их устанавливают на траверсах опор высоковольтных линий электропередачи.

В 2022 году эта работа будет продолжена: энергетики планируют смонтировать еще порядка 28 тысяч таких устройств.

В Беларуси планируется строить больше жилья, отапливаемого электричеством. Меньше всего — в Витебской области

 

Витебская область ЛЭП противоптичьи устройства
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