Более 30 тысяч приспособлений для отпугивания птиц установили энергетики Витебской области

Более 30 тысяч устройств отпугивания птиц установили энергетики Витебщины на линиях электропередач региона.

Их монтаж позволяет сохранить популяцию пернатых и предотвратить возможные нарушения энергоснабжения.

Специальные пластиковые устройства безопасны для птиц. Их устанавливают на траверсах опор высоковольтных линий электропередачи.

В 2022 году эта работа будет продолжена: энергетики планируют смонтировать еще порядка 28 тысяч таких устройств.