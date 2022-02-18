Житель Полоцка попался на краже алкоголя из магазина

Происшествия
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Житель Полоцка пытался вынести алкоголь из магазина. Однако попытка уйти с неоплаченным товаром не удалась, благодаря бдительности сотрудников магазина. которые заподозрили неладное.

При этом на неоднократные замечания работников магазина мужчина не реагировал и начал распивать спиртное при входе в торговый зал.

Последствия не заставили себя долго ждать и вскоре мужчине стало плохо и он был доставлен в медицинское учреждение.

Позже выяснилось, что деньги и банковские карты спрятала от мужчины супруга. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Орше пьяный вандал разгромил магазин — видео. Ущерб составил 3000$

 

 

 

 

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