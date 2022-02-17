Технический сбой привел к 50-процентному снижению пропускной способности на пунктов пропуска «Григоровщина» и «Урбаны» на беларуско-латвийской границе

В пунктах пропуска на беларуско-латвийской границе движение транспортных средств будут выполняться с задержкой.
По информации латвийской стороны с 17 февраля в связи с выходом из строя информационных систем в пунктах пропуска «Патерниеки» и «Силене» (с беларуской стороны «Григоровщина» и «Урбаны»), нормы пропуска транспортных средств будут выполняться не в полном объеме и составят до 50% от установленных.
Латвийская таможенная служба обязалась проинформировать таможенную службу Республики Беларусь об окончании восстановления информационных систем.
Рекомендуется учитывать данную информацию при пересечении беларуско-латвийского участка границы и по возможности выбирать иные маршруты движения.
Напомним, что 1 февраля в пункте пропуска «Урбаны» заработал второй пусковой комплекс.
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