Водителя-дальнобойщика оштрафовали на 40 базовых за наклейки с гербом «Погоня» на авто

Власти Беларуси продолжают «борьбу» с белорусами, которые до сих пор выражают активную гражданскую позицию. Так, на белорусско-польской границе за пикетирование двумя наклейками с гербом «Погоня» оштрафовали дальнобойщика Александра Крейдича.

По имеющейся информации, 26 января в районе 10 часов утра водитель-международник, работающий в польской компании, находился в пункте пропуска «Козловичи» на белорусско-польской границе.

По информации правозащитников, сотрудники таможни заметили на стекле его машины две наклейки с «Погоней», мужчине сразу же предъявили обвинение по статье 24.23 КоАП за то, что он «провел несанкционированный пикет с целью выражения своих общественно-политических взглядов».

Суд над мужчиной состоялся в этот же день. Судья Андрей Грушко признал его виновным и оштрафовал на 1280 рублей (40 базовых величин). Сам Александр себя виновным не признал.