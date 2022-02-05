Сельчанину из-под Ушачей дали 15 суток за национальный флаг во дворе

Жителя деревни Черствяды Ушачского района задержали за вывешенный во дворе бело-красно-белый флаг и арестовали на 15 суток, сообщает правозащитный центр «Весна».

Как рассказал мужчина на суде, который проходил по скайпу, еще осенью он сам сделал бело-красно-белый флаг размером 30 на 60 сантиметров, прикрепил его к трехметровой жерди и привязал «флагшток» к стволу дерева во дворе собственного деревенского дома. Флаг было видно и с дороги.

Действия сельчанина пикетирование к несанкционированному пикетированию. Его осудили по статье 24.23 КоАП Беларуси.

