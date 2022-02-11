Где в Орше строится новый торгово-административный комплекс

В Орше ведется строительство торгово-административного комплекса. Новый объект располагается на месте бывшего хлебозавода по улице Сергея Грицевца.

Два года назад данный участок выкупило общество с дополнительной ответственностью «Фаби».

Строительство первой очереди объекта началось в 2021 году. На протяжении года велись работы по реконструкции основного здания, также было уделено внимание наведению порядка на прилегающей территории.

В настоящее время заканчиваются отделочные работы внутри здания. В новом торгово-административном комплексе планируют разместить аптеку, магазины продовольственных, промышленных и зоотоваров. В планах создание фуд-корта, а также развлекательной зоны для детей и всей семьи.