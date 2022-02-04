Осциллографы и генераторы импульсов: виды и характеристики

Контрольно-измерительное оборудование представлено широким модельным рядом. Оно соответствует установленным стандартам и требованиям безопасности. К нему относят осциллографы, генераторы импульсов, анализаторы, тестеры и др.
Компания «Инкотел Систем» работает на рынке с 2010 года и предлагает сертифицированные осциллографы нового поколения по выгодной стоимости. Она специализируется на поставках измерительных приборов с гарантийным/постгарантийным обслуживанием с возможностью его тестового применения. Доставка оперативная и выполняется надежным перевозчиком в любую точку страны.
Виды и особенности осциллографов
Осциллографы относятся к одному из самых распространенных видов контрольно-измерительного оборудования, которое используется почти в каждой лаборатории. Они представлены большим выбором моделей, и бывают следующих типов:
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аналоговые;
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цифровые;
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смешанные.
Каждый из приборов имеет свои положительные и отрицательные стороны, поэтому стоит ознакомиться с ними подробнее.
Самыми распространенными сегодня являются цифровые приборы за счет их функциональности и отличных качественных характеристик. Это позволяет обрабатывать и анализировать сигналы, в том числе запуск по выбранным параметрам, демодуляцию, БПФ и др.
Различают также портативные и стационарные осциллографы. Первые работают от встроенной аккумуляторной батареи и применяются для работы в полевых условиях, когда важна мобильность.
Главным назначением осциллографа является исследование частот и амплитуд электрического сигнала. Для аппаратной и цифровой обработки сигналов характеристики приборов постоянно совершенствуются.
Характеристики и выбор генератора импульсов
Контрольно-измерительным прибором КИП являются и генераторы импульсов, которые бывают аналоговыми, векторными, вещательных и модулирующих сигналов, а также универсальными и функциональными.
При выборе оборудования необходимо изучить предлагаемый ассортимент и технические характеристики. К ним относят следующее:
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диапазон частот (нижний и верхний предел);
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качество сигнала на всех уровнях;
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вспомогательный выход;
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варианты изменения частоты;
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отображение амплитуды и частоты одновременно и др.
Современные генераторы частоты имеют цифровой дисплей для удобного применения. Аналоговые приборы отличаются чистотой сигнала, функциональностью и производительностью.
Они предназначены для оборонной и аэрокосмической сферы, беспроводной связи и изготовления полупроводников. Для векторных генераторов характерна гибкость, эффективность и широкая сфера применения.
Приборы вещательных сигналов используются и в лабораториях, и производстве, представлены большим выбором моделей. Измерить главную полосу частот позволяют генераторы модулирующих сигналов.