Осциллографы и генераторы импульсов: виды и характеристики

Контрольно-измерительное оборудование представлено широким модельным рядом. Оно соответствует установленным стандартам и требованиям безопасности. К нему относят осциллографы, генераторы импульсов, анализаторы, тестеры и др.

Компания «Инкотел Систем» работает на рынке с 2010 года и предлагает сертифицированные осциллографы нового поколения по выгодной стоимости. Она специализируется на поставках измерительных приборов с гарантийным/постгарантийным обслуживанием с возможностью его тестового применения. Доставка оперативная и выполняется надежным перевозчиком в любую точку страны.

Виды и особенности осциллографов

Осциллографы относятся к одному из самых распространенных видов контрольно-измерительного оборудования, которое используется почти в каждой лаборатории. Они представлены большим выбором моделей, и бывают следующих типов:

аналоговые;

цифровые;

смешанные.

Каждый из приборов имеет свои положительные и отрицательные стороны, поэтому стоит ознакомиться с ними подробнее.

Самыми распространенными сегодня являются цифровые приборы за счет их функциональности и отличных качественных характеристик. Это позволяет обрабатывать и анализировать сигналы, в том числе запуск по выбранным параметрам, демодуляцию, БПФ и др.

Различают также портативные и стационарные осциллографы. Первые работают от встроенной аккумуляторной батареи и применяются для работы в полевых условиях, когда важна мобильность.

Главным назначением осциллографа является исследование частот и амплитуд электрического сигнала. Для аппаратной и цифровой обработки сигналов характеристики приборов постоянно совершенствуются.

Характеристики и выбор генератора импульсов

Контрольно-измерительным прибором КИП являются и генераторы импульсов, которые бывают аналоговыми, векторными, вещательных и модулирующих сигналов, а также универсальными и функциональными.

При выборе оборудования необходимо изучить предлагаемый ассортимент и технические характеристики. К ним относят следующее:

диапазон частот (нижний и верхний предел);

качество сигнала на всех уровнях;

вспомогательный выход;

варианты изменения частоты;

отображение амплитуды и частоты одновременно и др.

Современные генераторы частоты имеют цифровой дисплей для удобного применения. Аналоговые приборы отличаются чистотой сигнала, функциональностью и производительностью.

Они предназначены для оборонной и аэрокосмической сферы, беспроводной связи и изготовления полупроводников. Для векторных генераторов характерна гибкость, эффективность и широкая сфера применения.

Приборы вещательных сигналов используются и в лабораториях, и производстве, представлены большим выбором моделей. Измерить главную полосу частот позволяют генераторы модулирующих сигналов.