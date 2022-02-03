Центральный продовольственный рынок в Глубоком продан на аукционе почти за Br100 тыс

Центральный продовольственный рынок в Глубоком продан на электронных торгах почти за Br100 тыс. Новым собственником имущества стал местный предприниматель, который планирует использовать объект по прямому назначению после реконструкции и модернизации.

В состав лота включены площадка размером почти 2 га с расположенными на ней торговыми рядами и примерочной, административным зданием, складскими, торговыми и хозяйственными постройками.

Продавцом центрального рынка выступало Глубокское районное потребительское общество. Эта организация в ноябре 2018 года признана банкротом, предприятие задолжало почти 11,5 миллионов рублей, а в январе 2022 года в отношении нее завершено ликвидационное производство.

Центральный рынок в Глубоком пытались продать несколько раз. 9 сентября 2021 года был объявлен аукцион с понижением цены на на 40%. Минимальная стоимость была определена в размере около Br423,5 тыс.