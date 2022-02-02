В Витебске ищут 58-летнюю местную жительницу

Происшествия
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В Витебске несколько дней ищут пропавшую 58-летнюю местную жительницу Анну Пилевич. Последний раз она была замечена в районе площади Победы в областном центре. Женщина приехала из деревни Коленьки Сенненского района от знакомого. До сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Разыскиваемая была одета в темно-коричневую дубленку, коричневые брюки, коричневую шапку и черные сапоги. Уроженка Витебска имеет плотное телосложение, рост 160 см, волосы каштановые, стрижка каре, глаза карие.

Сотрудники правоохранительных органов обращаются к гражданам с просьбой сообщить любую информацию о разыскиваемой женщине по номеру +375 (29) 511-22-07 или 102.

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