В Орше пропала молодая женщина

В Витебской области продолжается поиск жительницы Орши Инги Евдокимовой, о судьбе которой ничего неизвестно уже неделю.

По информации поисково-спасательного отряда «Феникс», пропавшей женщине 40 лет. 25 июля она ушла из дома на проспекте Текстильщиков, взяв с собой черную сумку. Местоположение Инги Евдокимовой не установлено до сих пор.

Всех, кому что-либо известно о пропавшей женщине, просят позвонить в ПСО «Феникс» +375292221019 или в милицию по телефону 102.