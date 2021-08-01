В Орше пропала молодая женщина

Фото: Поисково-спасательный отряд «Феникс» Орша
Происшествия
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В Витебской области продолжается поиск жительницы Орши Инги Евдокимовой, о судьбе которой ничего неизвестно уже неделю.

По информации поисково-спасательного отряда «Феникс», пропавшей женщине 40 лет.  25 июля она ушла из дома на проспекте Текстильщиков, взяв с собой черную сумку. Местоположение Инги Евдокимовой не установлено до сих пор.

Всех, кому что-либо известно о пропавшей женщине, просят позвонить в ПСО «Феникс» +375292221019 или в милицию по телефону 102.

В Беларуси пропали без вести почти 100 человек. Более 600 заявили об избиениях, 122 остаются в изоляторах

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