Житель Полоцка украл из магазина французскую косметику и парфюмерию на сумму 380 рублей

В одном из магазинов Полоцка местный 37-летний мужчина украл из магазина французскую косметику и парфюмерию на общую сумму 380 рублей, чтобы перепродать.

На записи с камеры видеонаблюдения было видно, как злоумышленник прятал похищенные товары в карманы своей одежды.

После задержания милицией мужчина сознался в грабеже и рассказал, что успел перепродать украденную парфюмерию и косметику в два раза дешевле, а вырученные от продажи деньги он потратил на алкоголь и продукты питания.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.