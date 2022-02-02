Житель Полоцка украл из магазина французскую косметику и парфюмерию на сумму 380 рублей

Происшествия
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В одном из магазинов Полоцка местный 37-летний мужчина украл из магазина французскую косметику и парфюмерию на общую сумму 380 рублей, чтобы перепродать.

На записи с камеры видеонаблюдения было видно, как злоумышленник прятал похищенные товары в карманы своей одежды.

После задержания милицией мужчина сознался в грабеже и рассказал, что успел перепродать украденную парфюмерию и косметику в два раза дешевле, а вырученные от продажи деньги он потратил на алкоголь и продукты питания.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

В Толочине задержали компанию подростков, подозреваемую в нескольких кражах из магазинов

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