От тяжелой болезни скончался известный актер Леонид Куравлев

Культура
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На 86-м году жизни после тяжелой болезни скончался легендарный советский и российский актер Леонид Куравлев.

С начала января народный артист Леонид Куравлев лечился от пневмонии в московской клинической больнице №40 в Коммунарке. После выписки из больницы в Коммунарке его отправили в один из московских хосписов, так как у артиста было тяжёлое поражение мозга.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. В 1955 году он поступил на актерское отделение ВГИКа. Дебют Куравлева в кино состоялся во время учебы – он сыграл в фильме «Сегодня увольнения не будет…» Андрея Тарковского и Александра Гордона.

В фильмографии Куравлева более 200 фильмов и сериалов. Он известен по ролям в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Золотой теленок», «Вий», «Начало», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная». Куравлев снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Сыщики»

Звание народного артиста он получил в 1977 году.

После смерти жены Нины Васильевны в 2012 году, артист стал затворником — он почти перестал поддерживать связь с коллегами, не появляется на публике и больше пяти лет не снимается в кино.

Дата и время прощания с актером станут известны позднее.

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