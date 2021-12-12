На 75-м году жизни умер народный артист Беларуси, дирижер Михаил Финберг

В возрасте 74 лет ушел из жизни бессменный руководитель Национального академического оркестра Беларуси, народный артист Беларуси Михаил Финберг. Он руководил Национальным академическим оркестром с 1987 года.

Михаил Финберг родился 21 февраля 1947 года в Мозыре. В музыкальной школе занимался скрипкой, однако поступить в музыкальное училище с первого раза не удалось. После пятой неудачной попытки он решил попробовать стать воспитанником военного оркестра в Курске. Играл на тромбоне. Позже перевелся в Минское музыкальное училище, там же окончил аспирантуру по специальности «Оркестровое дирижирование». Окончил экстерном Белгосконсерваторию по классу тромбона.

Работал артистом оркестра Белорусского радио и телевидения, позже — главным дирижером оркестра Минского цирка. 21 февраля 1987 года Михаил Яковлевич был назначен художественным руководителем и главным дирижером Государственного оркестра симфонической и эстрадной музыки, который позже получил статус Национального академического концертного оркестра.

За 25 лет Национальный академический концертный оркестр Беларуси и его директор — художественный руководитель Михаил Финберг стали своеобразным музыкальным символом Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске.

14 июля 2016 года состоялась церемония открытия Звезды Михаила Яковлевича Финберга и заслуженного коллектива «Национальный академический концертный оркестр Беларуси» на площади Звёзд в Витебске. Заслуги дирижера отмечены премией Союзного государства в области литературы и искусства, орденом Франциска Скорины.

Прощание с Михаилом Финбергом состоится 13 декабря в Белгосфилармонии.