Житель Полоцка присвоил деньги своего работодателя и спустил их в игорных заведениях

23-летний житель Полоцка присвоил деньги своего работодателя, которые потом «спустил» в игорных заведениях. Общая сумма ущерба составила около 14 000 рублей.

По данным УВД Витебского облисполкома, владелец магазина запчастей недосчитался выручки за несколько месяцев. Виновником потерь оказался продавец торгового объекта. Молодой человек попросту забирал деньги за проданный товар. По словам обвиняемого, совершить такой поступок его толкнуло плохое финансовое положение семьи, которое резко стало ухудшаться после женитьбы.

Кроме того, выяснилось, что все «нажитое» злоумышленник оставил в игорных заведениях.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.