На Украине солдат-срочник расстрелял из автомата пятерых человек, а еще пятеро получили ранения — видео

Стрелявший: это Артемий Рябчук 2001 года рождения. Известно, что он служил в Нацгвардии Украины с осени прошлого года, никаких отклонений у него не наблюдалось. Военнослужащий характеризовался положительно. Мотивы его действий пока не установлены, он задержан.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство», военнослужащему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Командующий Нацгвардии Украины Николай Балан подал в отставку после того, как боец подразделения расстрелял пятерых человек в Днепре, об этом он сообщил во время брифинга.

Кроме того, все командование полка Нацгвардии, которое охраняло завод «Южмаш», отстранили от исполнения обязанностей.