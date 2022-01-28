На Украине солдат-срочник расстрелял из автомата пятерых человек, а еще пятеро получили ранения — видео

Солдат-срочник в украинском Днепре открыл стрельбу из автомата по караулу военнослужащих Национальной гвардии на территории Южного машиностроительного завода, в результате пять человек погибли и пять получили ранения. Военнослужащий был задержан, сообщается на сайте МВД Украины.
«Военнослужащий Национальной гвардии Украины (НГУ) солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения, при выдаче оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а ещё пятеро получили ранения», — говорится в сообщении.
Что известно о личности стрелявшего
Стрелявший: это Артемий Рябчук 2001 года рождения. Известно, что он служил в Нацгвардии Украины с осени прошлого года, никаких отклонений у него не наблюдалось. Военнослужащий характеризовался положительно. Мотивы его действий пока не установлены, он задержан.
По факту возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство», военнослужащему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Командующий Нацгвардии Украины Николай Балан подал в отставку после того, как боец подразделения расстрелял пятерых человек в Днепре, об этом он сообщил во время брифинга.
Кроме того, все командование полка Нацгвардии, которое охраняло завод «Южмаш», отстранили от исполнения обязанностей.
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