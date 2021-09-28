В Витебске подросток на первом свидании стрелял в девушку

Город
Опубликовано

В Витебске задержали подростка, который на первом свидании выстрелил в девушку, сообщила представитель Октябрьского РОВД областного центра Александра Тишутина.

Инцидент произошел в минувшие выходные. В больницу скорой медицинской помощи обратилась 18-летняя девушка с повреждениями правой ноги. Медики установили, что травма была получена от выстрела из пневматического пистолета, пишет БелТА.

«Следователи выяснили, что телесные повреждения витебчанке причинил 17-летний подросток. Молодые люди после непродолжительной переписки в социальной сети решили встретиться в пойме реки Витьба. Во время прогулки юноша достал пистолет и произвел выстрел в сторону потерпевшей. Во время допроса причину своего поступка молодой человек пояснить не смог, однако свою вину признал полностью», — добавила Александра Тишутина.

Возбуждено уголовное дело, стрелок задержан.

Неизвестный открыл стрельбу в Пермском госуниверситете, есть погибшие — видео

выстрелил стрелок стрелял
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

© 1906 - 2021 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)