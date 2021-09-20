Неизвестный открыл стрельбу в Пермском госуниверситете, есть погибшие — видео

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Неизвестный стрелял из огнестрельного оружия в Пермском госуниверситете. По данным представителей Следственного комитета, при стрельбе восемь человек погибли, шесть ранены. По данным Минздрава, 24 пострадавшим оказывается медпомощь, из них 19 поступили с огнестрельными ранениями.

В сети появляются видео, на которых слышны выстрелы. Некоторые студенты покидали свои аудитории через окна.

Как сообщают СМИ, стрельбу открыл 18-летний Тимур Бекмансуров.

Позже стрелка обезвредили, при нем было не травматическое оружие, как сообщали в пресс-службе университета, а огнестрельное, об этом сообщает РБК со ссылкой на источник. По данным Telegram-канала «112», стрелок ликвидирован. По данным СК, стрелок задержан, им оказался студент, его личность установлена. Тем временем губернатор края заявил о ликвидации «одного из нападавших», проверяются данные о возможных сообщниках.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения и министру науки и высшего образования в связи с трагическими событиями вылететь в Пермь.

По факту стрельбы Следственный комитет возбудил уголовное дело, расследовать трагедию будет центральный аппарат СК, пишет РИА «Новости».

В связи с произошедшей трагедией в Прикамье 20 сентября были отменены занятия во всех школах, колледжах и техникумах, сообщили в региональном правительстве.

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