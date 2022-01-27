Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 28 января из-за сильного ветра

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28 января из-за сильного ветра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

По информации синоптиков, в пятницу будет облачно, временами ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами прогнозируется гололед, на отдельных участках дорог — гололедица.

В утренние и дневные часы в отдельных районах по северу республики возможно налипание мокрого снега.

Ветер будет юго-западный, днем с переходом на северо-западный. Скорость его составит от 6 до 20 метров в секунду. Ночью температура воздуха ожидается от -3°C до +2°C. Днем будет от -1°C до +4°C.

В понедельник в Витебске ожидаются сильный шторм, метель и падение деревьев. Красный уровень опасности

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