В Беларуси увеличиваются пособия на детей до трех лет

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С 1 февраля в Беларуси увеличиваются размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Прибавка к данной социальной выплате составит около 8,8%.

Так, с 1 февраля пособие на первого ребенка будет выплачиваться в размере почти 534 рубля, на второго и последующих детей – почти 617 рублей, на ребенка-инвалида – 693 рубля.

В 2022 г. на выплату детских пособий государство направит 2,7 млрд руб. Системой пособий будет охвачено 440 тыс. детей.

Жительница Городка незаконно получала пособие по уходу за инвалидом: она присвоила 2800 белорусских рублей

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