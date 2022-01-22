Задержания и массовые обыски прошли в Новополоцке

На прошлой неделе в Новополоцке прокатилась очередная волна обысков, которая закончилась задержаниями. Как минимум были задержаны пять человек. 18 января над задержанными прошел суд.

Как сообщает незарегистрированный правозащитный центр «Вясна», Татьяна Степанова была осуждена по статье 24.23 КоАП, сумма штрафа составила 2900 рублей (100 базовых величин). Юрий Подлозный, Андрей и Сергей Коробов получили по 15 суток административного ареста.

До заседания суда к задержанным не пускали адвокатов, ссылаясь на санитарную обработку, а когда проходил суд, им говорили, что задержанные находятся на прогулке.

Отметим, что 38-летнего жителя Новополоцка Руслана Слуцкого приговорили к 11 годам лишения свободы: за то, что он разбросал «ежи» на пути провластного автопробега «За единую Беларусь».