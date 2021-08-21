Еще один силовик оскорбился. Житель Новополоцка попал под уголовную статью

В Новополоцке силовики привлекут местного жителя к уголовной ответственности за оскорбление губернского милиционера в интернете.

По данным силовиков, в июне 2021 года 42-летний новополочанин оставил оскорбительный отзыв в социальной сети о начальнике ИДН Оршанскокго РУВД, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Мужчина раскаялся в своих действиях и признал вину в полном объеме.

В отношении новополочанина возбуждено уголовное дело по статье 369 Уголовного кодекса Республики Беларусь — «публичное оскорбление представителя власти«.