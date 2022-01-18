Житель Новополоцка разбросал «ежей» на дороге — прокурор запросил 11 лет колонии

18 января в суде Полоцкого района прокурор запросил 11 лет лишения свободы для 38-летнего новополоцкого ремесленника Руслана Слуцкого, обвиняемого в теракте (ч. 1 ст. 289 УК) из-за «ежей», разбросанных по пути движения провластного автопробега «За единую Беларусь», а также в покушении на повреждение железнодорожных путей (ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 309 УК), пишет mediazona.by.

Рассмотрение дела против Слуцкого началось 13 декабря. Согласно обвинению, 14 ноября 2020 года он, находясь на 122-123 километре дороги Р-20, «разбросал на полосе движения не менее 12 самодельных «ежей» и металлических шипов, достоверно зная о движущейся по указанной дороге группе автомобилей, участвующих в патриотическом автопробеге «За единую Беларусь»».

В результате таких действий четыре автомобиля, участвовавших в пробеге, прокололи шины.

По версии обвинения, общий размер причиненного вреда составил 63 рубля и 51 копейку. Потерпевшими по делу признаны более 70 участников автопробега.

Также, по версии следствия, в ночь с 27 на 28 октября 2020 года Слуцкий с помощью проволоки попытался повредить систему сигнализации на 647 километре третьего железнодорожного пути в Полоцком районе, однако не смог довести начатое до конца, поскольку ему не хватило закладных болтов и самой проволоки.

По предъявленным обвинениям Слуцкий признал вину частично. В первый день разбирательства в суде опросили 12 потерпевших, из которых ни один не потребовал компенсации морального вреда.