Витебский мошенник за счет знакомых присвоил более 113 тысяч рублей

Мошенничество в особо крупном размере совершил житель Витебска.

С января 2020-го по ноябрь 2021 года под видом предоставления различных услуг для своих знакомых — продажа аудиотехники, бронирование туристических путевок, развитие бизнеса 45-летний индивидуальный предприниматель присвоил более 113 тысяч рублей. При этом, полученные финансы тратил на собственные нужды.

От мошеннических действий витебчанина пострадали 27 человек.

Мужчина заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело.