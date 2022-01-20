Витебский мошенник за счет знакомых присвоил более 113 тысяч рублей

деньги
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Мошенничество в особо крупном размере совершил житель Витебска.

С января 2020-го по ноябрь 2021 года под видом предоставления различных услуг для своих знакомых — продажа аудиотехники, бронирование туристических путевок, развитие бизнеса 45-летний индивидуальный предприниматель присвоил более 113 тысяч рублей. При этом, полученные финансы тратил на собственные нужды.

От мошеннических действий витебчанина пострадали 27 человек.

Мужчина заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело.

У жительницы Витебска мошенники украли около 27 тысяч рублей

индивидуальный предприниматель мошенничество в крупном размере
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