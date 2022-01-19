Из-за сильного ветра без света периодически оставались более 900 населенных пунктов

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Из-за неблагоприятных погодных условий в разных уголках Беларуси периодически нарушалось электроснабжение. Из-за сильного ветра с порывами до 27 м/с без электричества оставалось более 940 населенных пунктов.

По данным ГПО «Белэнерго», на территории Беларуси периодически нарушалось электроснабжение 941 населенного пункта (Брестская область — 19, Витебская — 167, Гомельская — 93, Гродненская — 217, Минская — 387, Могилевская — 58). Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 6.00 18 января без электроснабжения оставались 65 населенных пунктов (Витебская — 9, Гомельская — 22, Гродненская — 15, Минская — 3, Могилевская — 16).

Зафиксированы 38 случаев падения деревьев в Брестской (3), Гомельской (1), Гродненской (16), Минской (10), Могилевской (5) областях и в г. Минске (3), в результате которых повреждено три автомобиля.

В понедельник в Витебске ожидаются сильный шторм, метель и падение деревьев. Красный уровень опасности

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