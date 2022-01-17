«Белтелеком» получил лицензию сотового оператора

«Белтелеком» получил лицензию на сотовую связь. Он будет использовать существующую сеть LTE инфраструктурного оператора beCloud.

В пресс-службе компании отметили, что выход «Белтелекома» на рынок мобильной связи ускорит решение проблемы цифрового неравенства по доступу к современным услугам электросвязи городского и сельского населения. Также лицензия позволит предприятию оказывать востребованные конвергентные услуги, когда в одном пакете совмещаются услуги стационарной и мобильной связи.

До этого оказывать услуги сотовой связи населению в Беларуси могли операторы МТС, А1 и life:)

Напомним, что ранее Лукашенко приказал «принять жесткие меры» в отношении компании, которая якобы «в некотором смысле сливала не тот контент и не туда».

По политической статье в Беларуси был задержан пресс-секретарь мобильного оператора A1 Telekom Austria Group Николай Бределев. Его обвинили в распространении конфиденциальных данных компании.