Где сегодня будут работать мобильные датчики скорости в Витебской области

Госавтоинспекция предупреждает о мобильных датчиках скорости на 17 января. Сегодня они будут работать в трех районах Витебской области.

С 00:00 до 02:00 датчик на ограничение скорости будет работать в Витебске на Московском проспекте (дом №13/1), скоростные ограничения 60 км/час.

С 8:00 до 20:00 мобильные датчики будут работать: