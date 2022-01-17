Где сегодня будут работать мобильные датчики скорости в Витебской области

Витебская область
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Госавтоинспекция предупреждает о мобильных датчиках скорости на 17 января. Сегодня они будут работать в трех районах Витебской области.

С 00:00 до 02:00 датчик на ограничение скорости будет работать в Витебске на Московском проспекте (дом №13/1), скоростные ограничения 60 км/час.

С 8:00 до 20:00  мобильные датчики будут работать:

  • на трассe Р-115: Городокский район, (км 28+100), скоростные ограничения для легковых авто 90 км/час, для грузовых 70 км/час;
  • на трассе М-8: Витебский район, (км 91+200), скоростные ограничения для легковых авто 90 км/час, для грузовых 70 км/час;
  • на трассе Р-21: Лиозненский район, н.п. Стасево (км 30+000), скоростные ограничения 60 км/час.

Сегодня в Витебской области работают мобильные датчики контроля скорости. Узнали где

датчики скорости
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