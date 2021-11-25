Сегодня в Витебской области работают мобильные датчики контроля скорости. Узнали где

Авто
Опубликовано

Сегодня, 25 ноября, в Витебской области работают мобильные датчики контроля скорости. Об этом «Витебскому Курьеру» сообщили в Витебской ГАИ.

Датчики контроля скорости в области работают в следующих местах:

С 7:30 до 23:00 на трассах М8/Е95: Витебский район (км 107+030), скоростные ограничения для легковых авто 90 км/час, для грузопассажирских 70 км/час;

С 8:00 до 20:00 на трассe Р-21: Лиозненский район (км 32+900), скоростные ограничения для легковых авто 90 км/час, для грузопассажирских 70 км/час;

С 8:00 до 20:00 на трассе Р-46: Ушачский район, д. Сорочино (км 31+680), скоростные ограничения 60 км/час.

Датчики будут работать в обоих направлениях — приближение и удаление.

66 человек погибли в ДТП с начала года в Витебской области

Витебский район ГАИ Витебска Лиозненский район
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2021 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by