Сегодня в Витебской области работают мобильные датчики контроля скорости. Узнали где

Сегодня, 25 ноября, в Витебской области работают мобильные датчики контроля скорости. Об этом «Витебскому Курьеру» сообщили в Витебской ГАИ.

Датчики контроля скорости в области работают в следующих местах:

С 7:30 до 23:00 на трассах М8/Е95: Витебский район (км 107+030), скоростные ограничения для легковых авто 90 км/час, для грузопассажирских 70 км/час;

С 8:00 до 20:00 на трассe Р-21: Лиозненский район (км 32+900), скоростные ограничения для легковых авто 90 км/час, для грузопассажирских 70 км/час;

С 8:00 до 20:00 на трассе Р-46: Ушачский район, д. Сорочино (км 31+680), скоростные ограничения 60 км/час.

Датчики будут работать в обоих направлениях — приближение и удаление.