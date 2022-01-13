В Германии задержали очередного белорусского дальнобойщика — он был пьян и под наркотиками

В направлении Гамбурга немецкая полиция проверила 31-летнего белоруса, который находился за рулем автопоезда с польской регистрацией. Из-за сильного запаха алкоголя сотрудники полиции провели экспресс-тест на алкоголь, который показал 3,07 промилле, сообщает пресс-служба земли Брандербург.

Проведенный экспресс-тест на наркотики также дал положительную реакцию на употребление амфетаминов. Но при обыске наркотики у водителя не нашли.

31-летнему мужчине не разрешили продолжить путь. Из-за отсутствия постоянного места жительства в Германии с белоруса взыскали штраф в размере 1000 евро и запретили ехать дальше.

По данному факту полиция проводит расследование.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай с участием белорусского дальнобойщика. Недавно подобный инцидент произошел на федеральной автомагистрали в Германии около города Альсфельд. 43-летний водитель автопоезда ехал зигзагами и врезался в отбойники. Тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе показал у мужчины значение 3,25 промилле. Ущерб имуществу составил около 4000 евро. Мужчине грозит обвинение в вождении в нетрезвом виде и оставлении места ДТП.