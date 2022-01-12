В Поставском районе на пожаре погиб пенсионер

11 января в Поставском районе в городском поселке Воропаево горел сблокированный жилой дом. В результате пожара погиб пенсионер.

«Хозяева второй и третьей квартир покинули жилище самостоятельно до приезда спасателей, не пострадали. В ходе тушения пожара работниками МЧС в квартире №1 на полу был обнаружен труп ее хозяина, пенсионера (1958 г.р)», — рассказали в управлении.