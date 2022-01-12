В Поставском районе на пожаре погиб пенсионер

Происшествия
Опубликовано

11 января в Поставском районе в городском поселке Воропаево горел сблокированный жилой дом. В результате пожара погиб пенсионер.

«Хозяева второй и третьей квартир покинули жилище самостоятельно до приезда спасателей, не пострадали. В ходе тушения пожара работниками МЧС в квартире №1 на полу был обнаружен труп ее хозяина, пенсионера (1958 г.р)», — рассказали в управлении.

Огнем уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие, стены и имущество. По факту происшествия проводится проверка.

Причина случившегося устанавливается.

В Толочине на пожаре погиб мужчина

В Орше при пожаре дома погиб мужчина

Витебская область гибель на пожаре пенсионер
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by