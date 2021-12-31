В Орше при пожаре дома погиб мужчина

Пожар
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Мужчина погиб при пожаре дома в Орше. Об этом сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в доме по 4-му переулку 1 Мая поступило 28 декабря в 17:32. В процессе тушения пожара спасатели обнаружили в коридоре на полу труп хозяина дома с тлеющей на нем одеждой.

Сообщается, что погибшему было 59 лет, он нигде не работал, жил один.

Огонь в доме повредил пол, кровать и постельные принадлежности. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.

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