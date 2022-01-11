Первая жертва зимней рыбалки в новом году в Глубоком

Происшествия
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В Глубоком утонул рыбак, это первая жертва среди любителей подледного лова в новом году.

Мужчина отправился на рыбалку еще в 5 января среду и исчез. Его родственники обратились к спасателям.

В результате на озере Кагальное, где должен был рыбачить житель райцентра, спасатели нашли жерлицы с флажками, установленные на лунках, а также велосипед, на котором рыбак приехал на озеро.

Самого любителя подледного лова найти не удалось, но неподалеку от «флажков» обнаружили полынью, в которой, предположительно, утонул мужчина.

К сожалению, найти тело мужчины пока так и не удалось.

А они продолжают рыбачить. Лепельский рыбак провалился под лед

Глубокое жертва зимней рыбалки
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