Первая жертва зимней рыбалки в новом году в Глубоком

В Глубоком утонул рыбак, это первая жертва среди любителей подледного лова в новом году.

Мужчина отправился на рыбалку еще в 5 января среду и исчез. Его родственники обратились к спасателям.

В результате на озере Кагальное, где должен был рыбачить житель райцентра, спасатели нашли жерлицы с флажками, установленные на лунках, а также велосипед, на котором рыбак приехал на озеро.

Самого любителя подледного лова найти не удалось, но неподалеку от «флажков» обнаружили полынью, в которой, предположительно, утонул мужчина.

К сожалению, найти тело мужчины пока так и не удалось.