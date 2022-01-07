Уроженка Шумилино Анна Сола завоевала серебряную медаль в спринтерской гонке в Оберхофе

Белорусская биатлонистка Анна Сола завоевала серебряную медаль в спринтерской гонке на 7,5 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. При этом уроженка Шумилино показала абсолютно лучшую скорость на лыжне среди всех 104 участниц спринта.

Дистанцию протяженностью 7,5 км белоруска преодолела за 23 мин. 37,2 сек. допустив два промаха на двух огневых рубежах. Еще одна белорусская спортсменка Динара Алимбекова снова остановилась в шаге от пьедестала почета, заняв четвертое место с результатом 23 мин. 52,7 сек. при двух неточных выстрелах. Победительницей сегодняшнего спринта стала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн — 23 мин. 30,1 сек. (1 промах), третье место заняла француженка Жюли Симон.