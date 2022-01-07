В Орше безработный мужчина напал на пенсионерку и ограбил ее

В Орше неработающий местный житель совершил нападение на пенсионерку, отняв у нее мобильный телефон и снятые в банкомате денежные средства.

В ходе следствия сотрудниками милиции, установлено, что 35-летний безработный житель Орши обратил внимание на пожилую женщину, когда та снимала деньги с карточки в банкомате. Когда пенсионерка свернула с центральной улицы во дворы он решил совершить нападение. Добычей злоумышленника стали мобильный телефон и около Br600. Пустую сумку он выбросил недалеко от места преступления.

Грабитель был задержан на выходе из магазина, где успел потратить часть похищенной суммы на спиртное и сигареты.

В отношении него возбуждено уголовное дело.