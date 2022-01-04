Револьвер XIX века нашел у себя во дворе житель Чашник

На месте снесенной хозпостройки во дворе дома житель Чашник неожиданно обнаружил револьвер системы Нагана образца 1895 года. Чтобы не быть обвиненным в «терроризме» мужчина сразу сообщил о находке в милицию. О находке рассказал официальный представитель УГКСЭ Республики Беларусь по Витебской области Анна Барышникова.

Как оказалось револьвер не пригоден для стрельбы.

В отношении жителя Чашник проводится проверка.

Кому достанется редкая находка, представляющая коллекционную ценность, не сообщается.

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Фото УГКСЭ Республики Беларусь по Витебской области.