В Беларуси вынесли приговор четверым обвиняемым в «терроризме»

Беззаконие
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К лишению свободы на срок от 18 до 20 лет приговорил четверых обвиняемых в совершении «актов терроризма» и незаконном обороте оружия Минский областной суд. Об этом 22 декабря сообщил незарегистрированный минюстом режима правозащитный центр «Весна» в своем телеграм-канале.

Как отмечают правозащитники, обвиняемые Игорь Олиневич и Сергей Романов получили по 20 лет тюремного заключения, Дмитрий Резанович — 19 лет и Дмитрий Дубовский — 18 лет.

При этом все обвиняемые причисляют ранее были включены Комитетом государственной безопасности в перечень лиц, которые причастны к террористической деятельности.

Также указывается, что приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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Дмитрий Дубовский Дмитрий Резанович Игорь Олиневич КГБ Сергей Романов
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