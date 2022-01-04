Лукашенко «зачищает» судейский корпус. Витебские судьи тоже попали в список

Около 20 судей освобождены от своих постов указом Александра Лукашенко. Текст опубликован на Национальном правовом портале.

Шесть судей уволились по собственному желанию. Это Светлана Волкова, судья Витебского областного суда; Егор Шидловский, судья суда Первомайского района Витебска; Ольга Гашкова, судья экономического суда Минска; Павел Жечко, судья суда Минского района; Роман Колбасов, заместитель председателя и судья экономического суда Минской области; Дмитрий Цыкал, судья Минского городского суда.

Еще 11 человек вышли в отставку: это две судьи Витебского областного суда Лариса Синицына и Галина Урбанович, две судьи суда Полоцкого района и Полоцка Ирина Доротко и Юлия Колосовская; председатель и судья суда Первомайского района Минска Тамара Высоцкая; председатель и судья Минского района Николай Конончук; судья суда Октябрьского района Минска Маргарита Риштовская; судья Петриковского района Людмила Савостянова; судья Клецкого района Виктор Тимошко; судья Бобруйского района и Бобруйска Татьяна Титкова; а также судья Минского городского суда Людмила Шапошникова, пишет Euroradio.

Еще один судья отказался от должности председателя суда Первомайского района Витебска, но остается в должности судьи этого суда. Это Андрей Андрушенко.

Трое судей вышли в отставку “в связи с истечением срока полномочий”: судья суда Заводского района Минска Людмила Гедранович; судья Центрального района Минска Юлия Густыр и судья Центрального района Минска Александр Длужневский.

Напомним, год назад, в декабре 2020-го, года пять беларуских судей также ушли в отставку по собственному желанию.

Напомним, что беды судейского сообщества на этом не закончатся. В Европарламенте предлагают ввести санкции в отношении беларуских судей, которые замазаны в преступлениях режима. Они санкционировали задержания граждан по политическим мотивам, давали огромные сроки невиновным, «не замечали» преступлений чиновников и силовиков.

Трудно предположить, что у некоторых судей внезапно «проснулась совесть». Вероятно они просто попали под подозрение в «тяжком преступлении» — нелояльности. Это еще не значит, что они не были лояльны преступному сообществу, которое маскируется под государство, и не совершали преступлений против человечности. В этом должен будет разобраться настоящий суд.