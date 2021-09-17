Задержанный в Витебске блогер получил 4 года колонии за клевету и оскорбление Лукашенко и представителей власти

17 сентября, в суде Московского района Минска вынесли приговор политзаключенному Руслану Линнику. Блогера приговорили к 4 годам лишения свободы. Мужчину признали виновным в клевете и оскорблениях в адрес президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и других представителей власти.

Руслан Линник — белорусский youtube-блогер, который с 2020 года делал ролики на общественно-значимые и политические темы. По состоянию на февраль 2021 года на его канале более 90 тысяч подписчиков.

Согласно данным обвинительной стороны, в роликах Руслана Линника на его YouTube-канале были оскорбления и клевета на Лукашенко, экс-главу КГБ Вакульчика, экс-главу МВД Караева и его зама Казакевича, а также министра обороны Хренина. Суд признал блогера виновным в клевете на президента (ч.1 и ч.2 ст.367 УК РБ), оскорблении президента (ч.1 ст.368), оскорблении представителя власти (ст.369) и клевете (ст.188 УК РБ) и приговорили к четырем годам в колонии общего режима, пишет spring96.org.

В суде Руслан Линник вину не признал, а также отказался от дачи показаний, заявив, что его уголовное дело — политически мотивированное.

В рамках судебного заседания блогер не признал свою вину. От дачи показаний он отказался.

Адвокат подчеркнул, что доказательств для вынесения данного приговора недостаточно, отсутствует также состав преступления. Защитник отметил, что клеветой является факт, несоответствующий действительности. В высказываниях Линника таких фактов нет.

Напомним, что блогера задержали 20 февраля в Витебске. В суде Линник сказал, что на него оказывалось психологическое давление и принуждение.