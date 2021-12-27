Реальные страхи и пустые надежды Лукашенко. Опубликован для «всенародного обсуждения» текст новой «удобной конституции»

Беззаконие
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На официальном интернет-портале опубликован «для всенародного обсуждения» проект «конституции Лукашенко». Текст содержит незначительные изменения в полномочиях президента. Еще более «удобная конституция» обнуляет сроки Лукашенко. В проекте говорится, что сроки на президентском посту, которые лицо занимало до принятия «конституции», не учитываются, то есть предыдущих сроков как бы не было.

В тексте большое внимание уделяется защите бывшего президента.

Полномочия президента расширены.

Новый президент сможет:

  • назначать референдумы, выборы в Палату представителей, Совет Республики и местные советы;
    распускать обе палаты Национального собрания;
  • формировать и возглавлять Совет Безопасности Республики Беларусь; назначать на должность и освобождать от должности Государственного секретаря Совета Безопасности;
  • создавать, упразднять, реорганизовывать Администрацию президента, другие государственные органы и иные организации, а также консультативно-совещательные и иные органы при президенте, определять их статус;
  • назначать премьер-министра с предварительного согласия Палаты представителей, а его заместителей, министров и других членов правительства — без него;
  • назначать Генпрокурора, председателя КГК, председателя и членов правления Нацбанка с предварительного согласия Совета Республики и освобождать их от должности;
  • назначать судей судов общей юрисдикции и освобождать их от должности по основаниям;
  • обращаться с посланиями к народу о положении в государстве и об основных направлениях внутренней и внешней политики;
  • имеет право председательствовать на заседаниях правительства;
  • назначать своих представителей в парламенте, помощников, уполномоченных и других должностных лиц, должности которых определены в соответствии с законодательством, если иное не предусмотрено Конституцией;
  • обращаться с ежегодными посланиями к парламенту, которые заслушиваются на Всебеларусском народном собрании;
  • решать вопросы о приеме в гражданство Республики Беларусь, его прекращении и предоставлении убежища;
  • устанавливать государственные праздники и праздничные дни, награждать государственными наградами, присваивать классные чины и звания;
  • помиловать осужденных;
  • вести переговоры и подписывать международные договоры, назначать и отзывать дипломатических представителей Республики Беларусь в иностранных государствах и при международных организациях;
  • принимать верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических представителей иностранных государств;
  • вводить чрезвычайное положение в случаях, определенных Конституцией. Решение о ЧП должно выноситься на утверждение Совета Республики;
  • в случаях, предусмотренных законодательством, вправе отложить проведение забастовки или приостановить ее, но не более чем на трехмесячный срок;
  • подписывать законы, возвращать их в Палату представителей;
  • отменять акты правительства;
  • непосредственно или через создаваемые им органы осуществлять контроль за соблюдением законодательства местными органами управления и самоуправления; имеет право приостанавливать решения местных Советов депутатов и отменять решения местных исполнительных и распорядительных органов в случае несоответствия их законодательству;
  • является Главнокомандующим Вооруженными Силами; назначает на должности и освобождает от должностей высшее командование Вооруженных Сил;
  • вводить на территории Республики Беларусь в случае военной угрозы или нападения военное положение, объявлять полную или частичную мобилизацию с внесением в трехдневный срок принятого решения на утверждение Совета Республики;
  • осуществлять иные установленные Конституцией и законами полномочия, необходимые для реализации возложенных на него конституционных функций.
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