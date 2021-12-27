Реальные страхи и пустые надежды Лукашенко. Опубликован для «всенародного обсуждения» текст новой «удобной конституции»

На официальном интернет-портале опубликован «для всенародного обсуждения» проект «конституции Лукашенко». Текст содержит незначительные изменения в полномочиях президента. Еще более «удобная конституция» обнуляет сроки Лукашенко. В проекте говорится, что сроки на президентском посту, которые лицо занимало до принятия «конституции», не учитываются, то есть предыдущих сроков как бы не было.

В тексте большое внимание уделяется защите бывшего президента.

Полномочия президента расширены.

Новый президент сможет: