Под пострадавших в ДТП россиян перепрофилировали отделение Витебской больницы

Такого еще не было. Хирургическое отделение областной больницы в Витебске перепрофилировано под российских туристов, пострадавших в ДТП, передает БелТА.

Примечательно, что перепрофелирование отделения произошло спустя всего несколько часов с момента аварии. Такой скорости изменений медицина Витебщины еще не знала.

В связи с ДТП в помощь врачам Витебской больницы направлены специалисты РНПЦ травматологии и ортопедии из Минска. Удивительная расторопность властей впечатляет.

«На данный момент у нас всего достаточно, хватает рук, хватает персонала», — считает главный врач Витебской областной клинической больницы Евгений Матусевич.

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Напомним, вчера на трассе М8 в Лиозненском районе произошла авария с участием туристического автобуса и легкового автомобиля Renault, 31-летний водитель легковушки погиб, госпитализирован 41 человек, некоторые пассажиры в тяжелом состоянии.