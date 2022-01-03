Житель Речицы умер после задержания милицией

27-летний житель Речицы Дмитрий Усхопов скончался в приемном отделении районной больницы в ночь с 31 декабря на 1 января. Это произошло вскоре после его задержания сотрудниками милиции. Об этом сообщает центр «Полесская Весна». По информации правозащитников, милиционеры привезли его в больницу сильно избитым в состоянии клинической смерти с пулевым отверстием в виске.

Со слов родственников, в ночь с 31 декабря на 1 января Дмитрий ехал к матери на праздничный ужин. Он был задержан сотрудниками милиции на автобусной остановке.

Через какое-то время его привезли в больницу в состоянии клинической смерти. Когда родственники увидели его, одежда на Дмитрии была разорвана, он был мокрый с ног до головы, на левом виске была круглая рана размером около 1,5 см, а запястья были синего цвета.

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Политической составляющей в задержании родственники не видят. К политической деятельности мужчина не был причастен.

Согласно официальной информации, озвученной первым заместителем начальника УВД Гомельского облисполкома – начальником милиции общественной безопасности полковником милиции Анатолем Васильевый, чрезвычайных происшествий и случаев травмирования на территории Гомельской области в новогоднюю ночь не зафиксировано.

У погибшего Дмитрия осталась пятилетняя дочь.

Портал «Флагшток» опубликовал комментарий родственников:

«В 23:00 в центре города на остановке «Детский мир» Димка с друзьями хотели ехать на Ритм к маме встречать Новый год. Они были в выпившем состоянии. К ним подошли сотрудники ППС, по словам очевидцев, Димка оказал неповиновение. Вызвали автопатруль с подмогой. Еще около пяти человек было в машине. Димку доставили в РОВД. Там либо допрашивали и били, либо один раз ударили в голову, или выстрелили из пневматики, я достоверно не знаю. Он потерял сознание в РОВД, его там же обливали водой, пытались реанимировать, нательная майка разорвана. Привезли его уже с полуголым торсом и сверху в куртке. Волосы, тело, одежда — все мокрое, оно и сейчас мокрое в морге. В отделении ЦРБ его приняли в состоянии комы. По словам терапевта, пытались еще реанимировать адреналином и массажем сердца, но время было потеряно. Отправили в морг, а утром 01.01.2022 сделали по ложному постановлению следователя срочное вскрытие. В морг не пускали. Приехал начальник отделения судмедэкспертизы, и вызвали следователя, нам показали тело. На запястьях рук и коленках видны синяки и кровоподтеки, на голове круглая рана. Ему делали вскрытие черепно-мозговой коробки и брюшной полости. Клиническая смерть была зафиксирована уже при поступлении — официально после реанимационных мероприятий сотрудников ЦРБ в 01:20 ночи 01.01.2022».

Со слов близких, в квартире матери Дмитрия милиция собирается проводить обыск.