Расписание городского транспорта в новогоднюю ночь в Витебске

В преддверии новогодних праздников рассказываем, как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники в Витебске.
ОАО «Витебскоблавтотранс» обеспечит работу общественного городского пассажирского транспорта в период рождественских и новогодних праздников по расписанию рабочих и выходных дней, в том числе 7 января 2022 года — по расписанию выходного дня, в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года — до 3 часов ночи по следующим маршрутам:
- троллейбусы № 1 — 1 единица («Железнодорожный вокзал -ул. Правды — м-н Фрунзе»), № 2 — 1 единица («Смоленский рынок -пр. Строителей — м-н Фрунзе»), № 4 — 3 единицы («Железнодорожный вокзал — пр. Строителей — Смоленский рынок»), № 8 — 2 единицы («Смоленский рынок — ул. Правды — м-н Фрунзе»), № 11 — 2 единицы («Железнодорожный вокзал — ул. В.Интернационалистов -м-н Медцентр»), № 15 — 1 единица («Керамзитовый завод — Дворец спорта — ул. М.Фрадкина»);
- трамваи № 1 — 1 единица («ул. М. Горького — пр. Людникова»), № 7 — 2 единицы («ул. М. Горького — пр. Фрунзе»), № 8 — 1 единица («ул. Титова — ул. П.Бровки»);
- автобусы №2-1 единица («пл. Победы — Керамизитовый завод»), № 13 — 1 единица («пл. Победы — Мишково»), № 99 — 1 единица («пл. Победы — Витречтранс»), № 31 — 1 единица («пл. Победы -Тирасполь»), № 46 — 2 единицы («Вокзал — ул. М.Фрадкина»), № 10 — 2 единицы («Вокзал — м-н Медцентр»).
В Витебске речевыми информаторами для удобства слабовидящих и незрячих людей оборудуют семь остановок общественного транспорта