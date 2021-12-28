Расписание городского транспорта в новогоднюю ночь в Витебске

В преддверии новогодних праздников рассказываем, как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники в Витебске.

ОАО «Витебскоблавтотранс» обеспечит работу общественного городского пассажирского транспорта в период рождественских и новогодних праздников по расписанию рабочих и выходных дней, в том числе 7 января 2022 года — по расписанию выходного дня, в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года — до 3 часов ночи по следующим маршрутам: