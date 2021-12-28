Где сегодня работают датчики контроля скорости в Витебской области

Сегодня в нескольких местах Витебской области работают мобильные датчики контроля скорости движения транспорта.

О том, где именно расположены устройства и в какое конкретно время они будут функционировать, сообщила Госавтоинспекция по Витебской области.

Так, с восьми утра до восьми вечера 28 декабря мобильные датчики контроля скорости работают в следующих местах:

на трассах М3: Лепельский район (км 181+095), скоростные ограничения для легковых авто 90 км/час, для грузовых 70 км/час;

на трассe P-46: Ушачский район, д. Сорочино (км 31+680), скоростные ограничения 60 км/час;

на трассе Р-21: Лиозненский район, (км 32+900), скоростные ограничения для легковых авто 90 км/час, для грузовых 70 км/час.

Датчики будут работать в обоих направлениях — приближение и удаление.